Festa do Vaqueiro reúne multidão em Altos

Centenas de pessoas participaram, nessa sexta-feira (16), da tradicional Festa do Vaqueiro em Altos. O evento, realizado em parceria com a Prefeitura, faz parte das atividades dos Festejos de São José, padroeiro da cidade, que seguem até esta segunda-feira (19).

O dia festivo começou com café da manhã para os vaqueiros. A programação da festa contou, ainda, com missa, almoço especial, sorteio de brindes e shows com as bandas Mastruz com Leite e Álvaro Pajeú, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Ao final da tarde, no momento mais esperado da festa, os vaqueiros saíram em procissão, com a imagem de São José, pelas ruas de Altos.

Para a prefeita de Altos, Patrícia Leal, os Festejos de São José tornam-se ainda mais belos com a homenagem aos ícones do sertão. “A festa é tradicional em nossa cidade. Vivemos a cultura do vaqueiro, visto que muitas famílias altoenses vêm do campo e nosso objetivo é de sempre preservar e valorizar nossa cultura popular”, frisa.