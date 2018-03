Festa do Vaqueiro em Altos terá animação da Banda Mastruz com Leite

A tradicional Festa do Vaqueiro, em Altos, será realizada nesta sexta-feira (16), na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento contará com a animação da banda de forró Mastruz com Leite.

A programação em homenagem aos vaqueiros inicia logo às 8h, com um café da manhã na Barraca do Padre, instalada na Praça Cônego Honório. Em seguida, às 10h, será realizada a Missa dos Vaqueiros na Igreja Matriz de São José.

Ao meio-dia será servido um almoço na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde os vaqueiros também participarão de um sorteio de brindes. A partir das 13h, inicia a apresentação da Banda Mastruz com Leite e Álvaro Pajeú. A procissão, que inicia às 16h, e a novena do Vaqueiro, marcada para 19h30, fecham a programação do evento.

“É uma festa tradicional, que atrai vaqueiros de vários municípios do Piauí e até de outros estados. Já está tudo organizado para este grande evento e esperamos contar com um grande público no dia 16”, comenta a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

Confira a programação completa:

8h – Café da manhã

10h – Missa

12h – Almoço e sorteio de brindes

13h – Shows de Mastruz com leite e Álvaro Pajeú

16h –Procissão

19h30 – Novena

21h – Leilão na Barraca do padre

Ascom