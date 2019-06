Estudantes participam do lançamento do Projeto Educação Solidária

Mais de 500 alunos da Unidade Escolar Modestina Monte, em Altos participaram, na última quarta (29), do lançamento do projeto “Educação Solidária: construindo Valores na Cultura de Paz”. A abertura do projeto contou com a palestra intitulada “Cultura de Paz”, ministrada pela educadora Regina Bonfim, além de apresentações culturais relacionadas ao tema.

“O Projeto tem como objetivo disseminar a Cultura de Paz no ambiente escolar, bem como na comunidade em que a escola está inserida, pois percebe-se a necessidade de trabalharmos essas ações, uma vez estamos falando de cidadania. A prefeita Patrícia Leal tem dado todo o apoio ao projeto e esperamos colher bons frutos desse trabalho”, destaca Márcia Beatriz Barros, secretária municipal de Educação.

Durante todo o ano letivo serão realizadas ações em que os alunos e a comunidade escolar serão envolvidos, como oficinas, palestras, campanhas beneficentes e, para finalizar, será realizada uma caminhada com toda a comunidade escolar.