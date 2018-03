Escolas de Altos iniciam ano letivo

Os estudantes, professores e servidores da Rede de Ensino de Altos iniciaram, nesta segunda-feira (5), o ano letivo no município. Na última semana, os educadores participaram da Jornada Pedagógica, que tratou da organização e planejamento do ano letivo na cidade.

A secretária municipal de Educação, Márcia Beatriz, comenta a expectativa para os trabalhos em toda a rede de ensino de Altos. “Estamos muito confiantes com os trabalhos deste ano. Esperamos superar nossas metas para alfabetização, nota no IDEB, assim como seguir com o plano de melhorias tanto nas escolas da zona urbana como as da zona rural”, comenta.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, destaca o compromisso do Executivo com a Educação. “Sabemos que, quando servidores e professores trabalham motivados, o resultado aparece. Por isso, nos esforçamos em pagar salários acima do piso nacional e em proporcionar a estrutura básica a todos. Também desejo um bom ano letivo a todos os nossos alunos e que possamos, juntos, avançar ainda mais na qualidade do nosso ensino”, conclui.

Ascom