Equipe da gestão social participa de capacitação do CadÚnico

Com objetivo de ampliar os conhecimentos e a qualificação dos profissionais que atuam no Cadastro Único, a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania participou, nesta quarta-feira (10), de uma capacitação sobre os formulários do sistema, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SASC).

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Fátima Leal, destaca a importância da capacitação para a equipe de Altos e parabeniza a iniciativa da SASC na qualificação profissional para a melhoria dos trabalhos oferecidos pela área socioassistencial.

“As capacitações visam reforçar a capacidade técnica de pessoal para a execução desse trabalho tão importante. Além de obter orientações sobre o correto preenchimento do formulário do CadÚnico e conhecer os conceitos que fundamentam o cadastro, a formação de entrevistadores tem ainda como objetivo qualificar o serviço prestado pelos municípios na gestão dos programas sociais executados pelos governos federal, estadual e municipal”, conclui.