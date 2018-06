Em reunião com governador, prefeita garante retomada de obras

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, se reuniu, nesta terça-feira (12), com o governador Wellington Dias. Na pauta, a retomada de obras de calçamento e asfalto para o município.

De acordo com a gestora, algumas obras de pavimentação de vias nas comunidades já estão licitadas. Durante a reunião, a prefeita articulou com o governador a liberação desses recursos para o início das obras.

“Já temos muitos trechos de asfalto e calçamento licitados e estamos aguardando a liberação das obras conveniadas para assinar a ordem de serviço e iniciar as obras, assim como novas obras de pavimentação licitadas diretamente com o Governo do Estado. O governador nos garantiu a liberação dos recursos nas próximas semanas”, comenta.

Também participou da reunião o ex-secretário de Administração de Altos, Warton Lacerda.

Ascom