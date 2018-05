Em parceria com a Prefeitura, Sesc inicia Programa ‘Saúde Mulher’

Teve início nesta quarta-feira (16) o atendimento do Programa ‘Saúde Mulher’ do Sesc no município de Altos. O veículo fica na cidade até o próximo dia 16 de agosto para a realização de exames gratuitos de mamografia em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

Para ter acesso ao serviço é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS. O caminhão ficará na sede da Secretaria de Municipal de Assistência Social (Antigo Colégio Fénix), com atendimentos de segunda a sexta, nos turnos manhã e tarde.

“A carreta ficará em Altos por quase três meses, então dá tempo se organizar e fazer esse exame tão importante. Agradecemos a parceria do Sesc e agora pedimos às mulheres que fazem parte desse grupo prioritário que não deixem de fazer o exame”, frisa a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

O Programa Saúde Mulher é fruto de parceria entre o Sesc e a Prefeitura de Altos, por meio das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social.





Ascom