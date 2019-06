Em encontro com Ciro, prefeita solicita liberação de recursos para a Saúde

Durante reunião com o senador Ciro Nogueira (Progressistas), nessa segunda-feira (10), a prefeita de Altos, Patrícia Leal, solicitou a liberação de recursos para a saúde municipal. A reunião contou com a participação do deputado estadual Warton Lacerda (PT).

A gestora reforçou a importância da articulação do senador junto ao Ministério da Saúde e também solicitou do parlamentar a destinação de emendas parlamentares para o custeio, aquisição de equipamentos e melhorias na estrutura dos centros de saúde.

“O senador se mostrou bastante sensível às nossas solicitações. Estamos sempre buscando melhorias para nossa cidade, principalmente na área da Saúde. Queremos a liberação desses recursos federais para dar continuidade a esse importante trabalho”, conclui.