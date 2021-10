Colisão entre dois veículos deixa cinco pessoas feridas entre Altos e Campo Maior

Uma colisão lateral envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 16h40 do último sábado (16), na BR-343, entre os municípios de Campo Maior e Altos, e envolveu uma L-200 Triton e um Fiat-Uno.



(Fotos: Reprodução de Campo Maior em Foco)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete era conduzida por um homem de 35 anos, e transportava mais três passageiros, todos do sexo masculino e com idades entre 21, 44 e um indefinido. Já o Fiat Uno era conduzido por um homem de 38 anos. Todos os cinco envolvidos tiveram apenas ferimentos e lesões leves.



Os policiais estiveram no local e constataram que o L200 seguia à frente do Fiat Uno. Ao parar para dar passagem para outros veículos, o Fiat colidiu na traseira da caminhonete, que, com o impacto, fez o veículo tombar.

Diante da ocorrência, a PRF constatou que a causa principal do acidente foi a ausência de reação do condutor do Fiat Uno. O condutor do veículo recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Já o motorista do L200 Triton foi submetido ao teste do etilômetro tendo resultado negativo para alcoolemia.

Com informações da PRF

