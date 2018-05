Caminhão da Mama do SESC inicia atendimento no dia 16 de maio

Na última terça-feira (8), uma equipe técnica do Sesc esteve no município de Altos para firmar convênio entre a instituição e a Prefeitura de Altos. A parceria definiu a presença, entre os dias 16 de maio e 15 de agosto, de uma unidade móvel do Sesc para a realização de exames gratuitos de mamografia em mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

“Agradecemos a parceria do Sesc e agora pedimos às mulheres que fazem parte desse grupo prioritário que não deixem de fazer o exame. A carreta ficará em Altos por quase três meses, então dá tempo se organizar e fazer esse exame tão importante”, frisa a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, o vice-prefeito Nerirrony Lacerda, “a presença do ‘Caminhão da Mama’ no município vai auxiliar significativamente a prevenção ao câncer de mama das mulheres altoenses”.

Já a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Fátima Barreto, enfatiza que “o Sesc é um grande parceiro de Altos em várias ações socioassistenciais e de saúde. Esperamos estreitar ainda mais essa relação e promover cada vez mais beneficio à população”.

Ainda nessa terça (8) foi realizada uma capacitação com toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde sobre as deliberações da Estratégia de Saúde da Família. Participaram da capacitação: enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, equipes do NASF e CAPS e agentes comunitários de saúde.

Ascom