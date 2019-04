Atividades educacionais e atendimentos de saúde marcam Semana do Bebê

Dentro da programação da Semana do Bebê de Altos, que iniciou na última terça-feira (9) e segue até esta sexta-feira (12), as equipes multiprofissionais das Secretarias de Educação e Saúde estão realizando uma série de atividades e atendimentos nas escolas e nas unidades de saúde do município.

“Assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, psicólogos, educadores e outros profissionais compõem essas equipes, que estão presentes tanto nas Unidades Básicas de Saúde como nas escolas do município, no intuito de orientar gestantes e também as crianças sobre cuidados importantes”, destaca a secretária municipal de Educação, Márcia Beatriz Barros.

Além de atendimentos de saúde, também estão sendo realizadas apresentações de dança, teatro, coral, contação de histórias e pinturas de rosto.

A primeira edição da Semana do Bebê também conta com palestras, oficinas, rodas de conversa e dinâmicas conduzidas por profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Estão sendo discutidos temas como cuidados ao recém-nascido, prevenção à violência na 1° infância, aleitamento materno, nutrição e imunização infantis, direitos das gestantes.