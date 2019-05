Altos intensifica trabalho de prevenção ao Aedes aegypti

Números do primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2019, do Ministério da Saúde, apontam o município de Altos com índice 0,80, chegando ao nível satisfatório no combate ao mosquito Aedes aegypti.

O LIRAa é um instrumento para o controle do vetor e das doenças (dengue, zika e chikungunya). Com base nas informações coletadas, o gestor pode identificar os bairros onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito, bem como o tipo de criadouro predominante. O objetivo é que, com a realização do levantamento, os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de combate e controle do mosquito.

O secretário de Saúde de Altos, Nerirrony Lacerda, comemora o índice positivo e destaca todo o trabalho feito no município no combate ao mosquito. “Em virtude do período prolongado de chuvas, nós integramos o trabalho dos agentes comunitários de saúde com os agentes de endemias durante os sete primeiros meses de 2019, além de bloqueios imediatos dos possíveis casos de doenças, recolhimento de pneus e entulhos que representem risco a população e palestras preventivas nos postos de saúde, escolas e demais locais públicos”, comenta.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, ressalta o empenho de toda a equipe de saúde do município e também destaca a importância da população nesse trabalho. “Precisamos da ajuda de todos nesse intenso combate ao Aedes aegypti. Nossa equipe está de parabéns pelo trabalho, assim como toda a população, que tem se empenhado e ajudado a Prefeitura nas ações”, conclui.