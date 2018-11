Alto Franco vence Altoense e leva título da 1ª divisão de campeonato

Pelo placar de 3x1, a equipe do Alto Franco venceu o time do altoense e conquistou o título de campeão altoense de 2018, no último sábado (10). Centenas de pessoas compareceram ao Estádio Felipão para acompanhar a final.

O primeiro jogo do sábado (10) foi realizado entre as equipes do São Jorge e Skinão, na disputa do terceiro lugar. Placar final: São Jorge 3 x 2 Skinão. Em seguida foi a vez da grande final da competição, com a vitória do Alto Franco.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, parabeniza todos os atletas e equipes que participaram da competição. “Nossa 1ª divisão está cada vez mais acirrada e com times de qualidade. Em nome de todos que fazem o time do Alto Franco, parabenizamos a todos que participaram de mais esta competição. A equipe da Secretaria de Esporte e Cultura também está de parabéns pela organização e incentivo ao esporte amador”, destaca.

Ascom