ALLNA realizará em julho a I Mostra de Cinema Piauiense em Altos

A Academia de Letras e Línguas Nativas Altoense, com um ano de existência, promoverá, em julho, mais precisamente nas noites dos dias 6, 7 e 8 de julho de 2018 (sexta, sábado e domingo) a I MOSTRA DE CINEMA PIAUIENSE DE ALTOS, no Auditório da Biblioteca Municipal de Altos.

O objetivo do evento é despertar nos cidadãos de Altos e municípios vizinhos o interesse pela cultura de nosso Estado e incentivar a produção e atividades culturais em nosso Estado. Para tanto apresentará filmes de cineastas piauienses que já são reconhecidos por seu trabalho.

A programação, que se desenrolará ao longo de três dias, será bastante diversificada: na primeira noite serão apresentados filmes piauienses de ficção em longa-metragem, na segunda noite, serão apresentados filmes curta-metragem de ficção, enquanto a terceira e última noite está destinada à exibição de documentários produzidos no Piauí.

Os filmes exibidos serão oriundos de várias partes do Piauí, inclusive da capital, e, inclusive, na programação, haverá espaço para produções altoenses. Um atrativo à parte, será a presença de membros da equipe que produziu cada um dos filmes, convidados a participar da Mostra para um bate-papo com o público após a exibição.

Os filmes que serão exibidos serão divulgados muito em breve, assim como mais detalhes da realização do evento, que será dedicado à memória do artista altoense Rodrigo José.

Rodrigo José, no final da década de 80, fez sucesso com o hit “Meu carro pensa” e, participou de três filmes do cineasta Zé do Caixão e, depois, já nos anos 2000, ingressou no cinema piauiense, como autor, diretor e ator principal de dois filmes estrelados pelo personagem "Jadrigo", uma espécie de Rambo brasileiro. O primeiro filme da série Jadrigo, ressalte-se, foi o primeiro longa-metragem produzido em Altos. O artista faleceu em Teresina, em Outubro de 2017.

Ascom