1700 alunos da Educação Infantil de Altos recebem kits escolares

Cerca de 1700 alunos da educação infantil matriculados na rede municipal de ensino de Altos receberam, neste sábado (30), kits escolares – com mochilas, livros de atividade e paradidático.

De acordo com a secretária de educação, Márcia Beatriz, os livros são adquiridos através da Prefeitura Municipal e são direcionados a todos os alunos da educação infantil da zona urbana e rural. "É importante ressaltar a necessidade do material didático como aliado para a garantia do ensino aprendizagem das crianças. Tal investimento mostra o compromisso e a responsabilidade da gestão municipal com a nossa educação. Vale lembrar que o governo federal não distribui esse material didático, ficando a critério do município adquiri-lo ou não”, diz.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, destaca que todas as escolas estão recebendo livros e kits voltados para Educação Infantil. “Ao todo, são 10 escolas na zona urbana e 30 na zona rural que atendem a educação infantil. Nossa meta é que todas elas recebam os kits escolares”, afirma Patrícia Leal.