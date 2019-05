Projeto estimula participação da família na educação de alunos

A Prefeitura de Água Branca, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nessa sexta-feira (10), o projeto Família na Escola, que tem como objetivo principal incentivar a participação ativa da família na construção e consolidação do processo educacional de crianças e adolescentes da rede pública municipal de ensino.



Através do Família na Escola, todas as unidades educacionais públicas do município desenvolvem atividades envolvendo pais, alunos, professores e demais profissionais da área. O intercâmbio entre família e escola é, de acordo com o projeto, fundamental para o desenvolvimento educacional.

A secretária de Educação, Cleidimar Tavares, pontua que a gestão educacional em Água Branca tem como pilar a inter-relação da escola com a família, em um processo mútuo, uma vez que a educação, para ter bases sólidas, necessita da presença da família na formação do indivíduo.

Na visão do prefeito Jonas Moura, “o próprio espírito de cidadania, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo enquanto membro consciente do seu papel transformador social depende da conexão contínua entre a família e a escola, de modo a preparar a criança e o jovem para a construção social”.

Cronograma do Família na Escola

13.05 – Escolas Adelaide Rosa e Jeremias Catarino (EJA noturna)

14.05 – Escola Joaquim Parente

15.05 – Escolas Joaquim Calado e Tia França (EJA noturna)

17.05 – Escola Pequeno Príncipe

21.05 – Escola Lourenço Lima

22.05 – Escolas Adelaide Rosa e João Batista Gougeon

23.05 – Escolas Maria de Sousa, Anatália Carneiro e João Justo

24.05 – Escolas Ennes Fonseca e Joaquim Calado

31.05 – Escola Joaquim Parente