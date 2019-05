Prefeitura de Água Branca entrega enxovais para gestantes

A Prefeitura de Água Branca, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou mais uma entrega de enxovais para as gestantes que participam das atividades do projeto Nascer Saudável. A entrega aconteceu, nessa terça-feira (28), na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e beneficiou 35 mães.

Por meio do Nascer Saudável, as gestantes do município se unem para confeccionar o seu próprio enxoval, sob a coordenação e acompanhamento de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Assistência Social de Água Branca.

“Estamos com este projeto voltado para nossas mulheres neste período tão importante que é a gravidez. Para dar o apoio a essas mães, a Assistência Social disponibiliza, com o apoio da Prefeitura, todo o material e os profissionais para acompanhar, orientar e construir com as mães o enxoval dos seus filhos. Com o projeto, essas mulheres estão sendo assistidas e, além disso, ganham também a oportunidade de aprenderem uma profissão para ajudar na renda familiar”, afirma Danielly Lima, secretária de Assistência Social.