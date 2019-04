Jonas Moura vistoria construção de módulos sanitários

O prefeito de Água Branca visitou, na tarde de sexta-feira (5), a comunidade Santo Antônio, que foi beneficiada com a construção de 22 módulos sanitários. No total, serão construídos 44 banheiros nas comunidades Santo Antônio e São Judas Tadeu, por meio de convênio firmado entre a Prefeitura do município e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), através do Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD).



“Iniciamos a construção desses banheiros no mês de fevereiro e já começamos a entregar as primeiras unidades, o que nos deixa muito contentes, pois essa é uma conquista importante para toda a nossa cidade. Beneficia, principalmente, comunidades mais carentes e representa um ganho de qualidade de vida, fundamental para a melhoria das condições de saúde dessa população”, avalia o prefeito Jonas Moura.

Durante a visita, o prefeito Jonas Moura esteve acompanhado do secretário municipal de Finanças, Júnior Ribeiro; do secretário municipal de Transportes, Antônio Cícero Barbosa; e dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras, Railton Alexandrino e Miguel Vitalino.

Convênio

Jonas Moura lembra que o convênio foi firmado por meio de emendas parlamentares do senador Ciro Nogueira e do ex-deputado federal Silas Freire. “Através dessa parceria com a Funasa e com apoio do senador Ciro Nogueira e do então deputado federal Silas Freire, Água Branca foi contemplada com a construção de 44 banheiros, que vão melhorar as condições sanitárias em localidades mais necessitadas”, explica.