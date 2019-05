Jonas Moura entrega Carta dos Prefeitos do NE ao ministro Santos Cruz

O presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e prefeito de Água Branca, Jonas Moura, reuniu-se em Brasília-DF, com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Carlos Alberto Santos Cruz, para entregar a Carta dos Prefeitos do Nordeste.



A Carta do Nordeste foi elaborada durante a realização do 1º Encontro de Associações de Municípios do Nordeste, promovido pela APPM e realizado em Teresina-PI, no dia 18 de março deste ano. O documento contém a pauta comum de reivindicações das instituições representativas dos 1.794 municípios dos noves estados nordestinos.

De acordo com Jonas Moura – que é também membro do Conselho Fiscal da Confederação Nacional de Municípios (CNM) –, a entrega da Carta dos Prefeitos do Nordeste à Presidência da República busca reforçar o entendimento dos gestores municipais de que “é necessária a construção e consolidação de uma política diferenciada para o Nordeste, para que haja o pleno desenvolvimento da região”.

“O Nordeste tem particularidades que precisam ser contempladas em um plano de desenvolvimento diferenciado, que atenda às nossas características regionais. Na Carta do Nordeste, consta a pauta prioritária que nós, prefeitos e prefeitas de todos os municípios nordestinos, acreditamos ser de fundamental importância para desenvolver a nossa região e melhorar a vida da população”, pontua o gestor.

Os pontos principais apresentados pela Carta dos Prefeitos do Nordeste são: acesso à água; energias renováveis; habitação popular; saneamento e resíduos sólidos; revitalização dos órgãos públicos federais regionais; salário educação; apoio parcial à reforma da Previdência; conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco; e retomada das obras da ferrovia Transnordestina.

Marcha a Brasília

A reunião com o ministro Santos Cruz contou com a presença do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi; da coordenadora da CNM para a Região Nordeste, Rosiana Beltrão; e do presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Coimbra Patriota.

Outra pauta abordada durante o encontro com o ministro foi a solicitação para que a Presidência da República dê agilidade à execução das conquistas alcançadas durante a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada em abril deste ano.