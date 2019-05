Assistência realiza blitz para o combate à exploração e abuso infantil

Ao longo do mês de maio, a Prefeitura de Água Branca, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma série se ações em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, oficialmente comemorado em 18 de maio. Na segunda-feira (20), a equipe da Secretaria realizou uma blitz educativa nas ruas do município.

Crianças que participam das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) acompanharam os profissionais da Secretaria de Assistência Social na ação. “Consideramos importante envolver as crianças nessa atividade, para que elas entendam quando devem procurar um adulto para denunciar um possível caso de abuso ou assédio”, explica a secretária de Assistência Social, Danielly Lima.

A secretária também fala sobre a importância de informar à população sobre quais canais podem ser acionados em situações de abuso e assédio contra crianças e adolescentes. “Durante nossas ações nós focamos sobre como as pessoas podem agir em casos como esse, que canais podem acionar e a quem podem pedir ajuda. Os conselhos municipais estão mobilizados para despertar a sociedade para este tema tão importante e que compromete a vida de tantas crianças e jovens”, diz.

Com o slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescente”, a campanha quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. A campanha tem como símbolo uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança.