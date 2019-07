Água Branca comemora 65 anos com inaugurações de obras e shows

O município de Água Branca completa, nesta segunda-feira (1º), 65 anos de emancipação política. Para comemorar a data, a Prefeitura realizou, nesse domingo (30), uma série de atividades, entre inaugurações de obras e shows musicais.

Estiveram presentes o governador Wellington Dias; o senador Marcelo Castro; os deputados Júlio César, Merlong Solano, Fábio Abreu, Georgiano Neto e Cicero Magalhães; além do prefeito Jonas Moura, vice-prefeito Raimundo Nen, prefeitos da região do Médio Parnaíba, secretários, vereadores e autoridades políticas.

Entre as obras inauguradas estiveram o calçamento de uma rua no Bairro Poeirão, a ampliação do Hospital Municipal Senador Dirceu Mendes Arcoverde, a iluminação do Estádio Municipal Luzião, o Mirante do Complexo Cultural Orla do Açude. Também foram entregues equipamentos para o hospital e uma van para transporte de pacientes.

“Neste aniversário entregamos cerca de R$ 5 milhões em obras, que vão garantir mais qualidade de vida para nossa população. Tudo isso só é possível graças aos nossos parceiros, que caminham ao nosso lado cumprindo a missão de trabalhar por Água Branca e assegurar sempre mais desenvolvimento para essa terra. Em nome do nosso governador Wellington Dias, do deputado federal Júlio César e do deputado estadual Georgiano, agradeço ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, e a todos esses amigos de Água Branca”, diz o prefeito Jonas Moura.

O governador Wellington Dias destacou o desenvolvimento do município de Água Branca e anunciou que pretende fazer uma parceria com a Prefeitura para transformar o hospital municipal em um Hospital Regional. “Nós queremos um Piauí cada vez com mais qualidade de vida. Queremos elevar o desenvolvimento de um estado que entrou no século XXI como um dos mais pobres do Brasil, com o Índice de Desenvolvimento Humano muito baixo. Água Branca já está próximo do que nós queremos para o Piauí, com um desenvolvimento alto, com um IDH acima de 0,7. Queremos fazer parcerias, como eu disse ao prefeito, reconhecendo que o hospital de Água Branca na verdade é regional e queremos trabalhar para não ficar sobrecarregado para a Prefeitura”, afirma.

À noite, uma multidão lotou a Praça de Eventos para os shows de Léo Magalhães e Chicabana no encerramento da Semana Cultural.