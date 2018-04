Zidane elogia Bale e descarta a saída de seu camisa 11

A imprensa espanhola especula constantemente que os destinos de Gareth Bale e Real Madrid estão muito próximos de se separar. Supostamente insatisfeito, e sem corresponder toda a expectativa depositada nele, o galês estaria prestes a ser negociado no fim da temporada. No entanto, não é assim que pensa o comandante merengue, Zinedine Zidane.





“Gareth é mais um jogador do elenco, como todos os outros. Dizem que ele joga menos, mas não é verdade. Há muitos jogos e, independentemente de como terminarmos a temporada, Bale é jogador do Real Madrid e vai ficar. Digo por mim… É essa a minha sensação. Mas não sei o que irá acontecer comigo e com os meus jogadores. Veremos”, afirmou o francês em entrevista coletiva antes do clássico contra o Atlético de Madrid, neste domingo (08).

Zizou, que comanda a equipe desde janeiro de 2016, ainda descartou que seu camisa 11 esteja desmotivado. “Bale não vai perder a motivação. O futebol é mesmo assim, não há muito para explicar. Gareth é um jogador importante e será também no futuro”, encerrou.

Fox Sports