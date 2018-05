Willian avisa: “Tenho certeza que vai ser diferente”

A lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo da Rússia tem seis remanescentes do último Mundial. O meia Willian, do Chelsea, é um deles. Quatro anos depois de viver a frustração do 7 a 1 para a Alemanha, o meia ganha nova chance. E não tem dúvidas: desta vez, será diferente.

O jogador participou do programa Rumo à Copa, na TV Globo, e manifestou otimismo com o Mundial.

– Costumo dizer que tem muitos jogadores no planeta, mas poucos conseguem disputar uma Copa. É muito privilégio, muita honra participar de mais uma, ainda mais depois do que aconteceu em 2014. A gente espera que seja completamente diferente. Tenho certeza de que vai ser. A Seleção vem numa crescente muito boa, e a gente espera que possa fazer nosso melhor e conseguir o título – disse o jogador.

Willian vai para sua segunda Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

Willian vê a seleção brasileira melhor preparada do que há quatro anos. Ele cita a confiança como um diferencial.

- A Seleção chega mais madura, mais experiente, com mais confiança também, pelo trabalho que a gente vem fazendo, o futebol que vem jogando. Em 2014, tínhamos a confiança de chegar à final, mas não conseguimos. O diferencial é a maturidade. São coisas que o Tite implantou. A Seleção chega forte.

Willian concorda que a seleção brasileira está entre as principais candidatas ao título.

- O otimismo é grande, a confiança também, pelo que a gente vem fazendo. Claro, tem muitas seleções de qualidade, com grandes jogadores, mas a gente espera fazer nosso melhor e conquistar o título.

Os outros cinco jogadores presentes na Copa de 2014 e convocados para o Mundial da Rússia são o zagueiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Marcelo, os volantes Paulinho e Fernandinho e o atacante Neymar.

