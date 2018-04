Wagner revela que quase trocou socos com Luxa

O meia Wagner e o técnico Vanderlei Luxemburgo quase se agrediram em 2013, quando ambos estavam no Fluminense. Foi o próprio jogador, atualmente no Vasco, que revelou a briga em entrevista ao programa “Jogo Sagrado”, do canal Fox Sports, na segunda-feira. O atleta comentou que ficou muito próximo de trocar socos com o técnico quando o Fluminense venceu o Náutico por 1 a 0 na Arena Pernambuco, em agosto de 2013.

"Teve um jogo que nos quase saímos na mão, contra o Náutico. Cheguei louco, foi naquele ano que a gente quase caiu. Eu entrei na partida já perdendo, a torcida me xingando. Cheguei no vestiário, finquei uma bicuda numa lixeira. Eu estava irritado comigo pelo meu desempenho, porque eu não entrei bem. E o Vanderlei lá atrás: 'O que é isso que você está chutando?' Eu disse que não era nada com ele. 'No meu time ninguém chuta nada'. 'Não é nada com o senhor, fica quieto', respondi. Ele disse 'Aqui quem manda sou eu'. Aí eu fui para dentro, o segurança me segurou, ele veio para dentro também", contou o jogador.

O meia Wagner do Vasco. (Foto: Reprodução)



O Fluminense brigava para não cair, e Luxemburgo foi demitido em novembro do mesmo ano. Mas o Tricolor se salvou do rebaixamento após a Portuguesa perder quatro pontos pela escalação irregular do meia Héverton e assumiu a 17ª posição do Brasileiro daquele ano.

Defesa de Paulão

Além de revelar um bastidor da sua carreira, Wagner ainda aproveitou para defender o zagueiro Paulão das críticas. Para o meia, o companheiro vai surpreender a torcida no segundo jogo contra o Botafogo, no próximo domingo, pela final do Campeonato Estadual. No duelo de ida, na vitória cruz-maltina por 3 a 2, Paulão falhou no primeiro gol do Alvinegro.

"Ele vai fazer o gol da final no domingo. Vai ser um gol do Paulão, ele merece", afirmou o meia.

Extra