Vitória bate Ceará e deixa a zona de rebaixamento

O Vitória tem bons motivos para comemorar o domingo de sol em Salvador. No jogo desta manhã, o Rubro-Negro venceu o Ceará por 2 a 1 – gols de Wallyson e Neilton, Wescley descontou – e deu um salto para fora da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Leão conseguiu a segunda vitória seguida na competição, pulou para a 10ª colocação com sete pontos ganhos e agora seca os rivais que ainda jogam nesta rodada. Já o Ceará, com mais uma derrota, segue com três pontos ganhos na penúltima colocação do Brasileiro.



O Vitória tem um estilo próprio de jogo e já mostrou que não vai mudar. Linhas de marcação no meio de campo – ou atrás dele –, time fechado e à espera de um vacilo do adversário para sair em velocidade. Foi assim na manhã deste domingo. Enquanto o Ceará tocava a bola na tentativa de se infiltrar na zaga adversária, o Rubro-Negro aguardava o momento certo para dar o bote. E foi aos 20 minutos. Em belo passe de Neilton, Wallyson bateu certeiro na saída de Éverson e abriu o placar no Barradão.



A tônica para o segundo tempo não foi muito diferente. Chamusca tentou mudar o cenário com as entradas de Felipe Azevedo e Hyuri. O Ceará, então, passou a ter ainda mais posse de bola. E mais chances. O Vitória recuou ainda mais e levou o castigo aos 30 minutos. Após cobrança de falta de Juninho, Wescley bateu forte da entrada da área e empatou o jogo. A partir daí, o jogo ficou aberto. Velocidade lá, velocidade cá. Em um desses lances, Éverson derrubou Lucas Fernandes dentro da área. Pênalti marcado e convertido por Neilton. Os três pontos estavam garantidos para o Leão.



Globo Esporte