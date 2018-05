Veja lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo

Foram anunciados no início da tarde desta segunda-feira (14) os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018, que será disputada entre 14 de junho e 15 de julho na Rússia. Cássio, Pedro Geromel, Filipe Luís, Fagner, Danilo e Taison ficam com as seis vagas que ainda estavam abertas. Confira a lista completa:

Goleiros

Alisson - Roma

Cássio - Corinthians

Éderson - Manchester City

Defensores

Laterais-Direitos

Danilo - Manchester City

Fagner - Corinthians

Laterais-Esquerdos

Marcelo - Real Madrid

Filipe Luís - Atlético de Madrid

Zagueiros

Thiago Silva - Paris Saint-Germain

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Miranda - Internazionale de Milão

Geromel - Grêmio

Meio campos

Volantes e meias

Fred - Shakhtar Donetsk

Casemiro - Real Madrid

Fernandinho - Manchester City

Paulinho - Barcelona

Coutinho - Barcelona

Renato Augusto - Beijing Guoan

William - Chelsea

Douglas Costa - Juventus

Ataque

Taison - Shakhtar Donetsk

Neymar - Paris Saint-Germain

Gabriel Jesus - Manchester City

Firmino - Liverpool

Foto: Info G1

Nathalia Amaral