Veja como a lesão de Neymar pode afetar as experiências de Tite

A lesão de Neymar e sua probabilíssima ausência nos amistosos da seleção brasileira contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março, prejudica alguns planos de Tite. Nas últimas partidas antes da convocação para a Copa do Mundo, o técnico pretendia observar formações diferentes de meio-campo, e a construção do setor ofensivo em sua cabeça, evidentemente, tinha sempre no atacante do PSG um ponto de referência.

O declínio técnico de Renato Augusto, apontado por Tite em entrevista ao "O Globo", possivelmente faria com que Willian e Fernandinho tivessem chances como titulares na próxima leva de amistosos. Acontece que o meia-atacante do Chelsea também se torna o principal candidato a substituir Neymar. Nesse caso, o treinador teria de deslocar Philippe Coutinho para o lado esquerdo e frustrar sua ideia de ver o meia centralizado.

Rússia x Brasil



A ideia inicial de Tite:

Willian entraria no lugar de Renato Augusto e deslocaria Coutinho para o meio, uma experiência que o técnico gostaria de ter feito em novembro do ano passado, mas Coutinho, voltando de lesão, não enfrentou o Japão.

Opções sem Neymar:

Manter a estrutura da ideia inicial e apenas trocar Neymar por seu reserva, outro atacante de lado. Douglas Costa e Taison são os habitualmente convocados para o setor. Essa formação, entretanto, mudaria sutilmente a maneira de o Brasil jogar. Com Tite, normalmente, um homem de lado movimenta-se em direção ao centro, para juntar-se aos meias, e o outro tem mais profundidade. Neymar, pela esquerda, equilibraria essa questão com qualquer companheiro. Sem ele, é preciso analisar as melhores combinações para não ter desvantagem no meio-campo.

Tite também pode recuar na ideia de ver Coutinho centralizado, mantê-lo aberto, só que na esquerda, no lugar de Neymar, com Willian no lado direito. Fernandinho e Renato Augusto disputariam, então, a vaga de titular do meio-campo, ao lado de Paulinho.

Alemanha x Brasil

A ideia inicial de Tite:

Assim como havia feito em novembro do ano passado, Tite escalaria Fernandinho no lugar de Renato Augusto. Aqui é mais fácil. Ele pode simplesmente colocar Willian no lugar de Neymar, e inverter seu lado com o de Philippe Coutinho (veja abaixo).

Embora o coordenador Edu Gaspar ainda não tenha descartado a convocação de Neymar, em razão de o PSG não ter detalhado o plano de sua recuperação, é muito provável que ele tenha de ser operado no quinto metatarso do pé direito, e só volte a jogar em maio.

O médico Rodrigo Lasmar, da Seleção, chegou a Paris na noite de terça-feira para examinar Neymar.

A comissão técnica da seleção brasileira adiou o anúncio dos convocados para os amistosos contra Rússia e Alemanha, em razão do excessivo número de lesões. Além do craque, estão machucados neste momento o zagueiro Marquinhos, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Fernandinho. Os três têm chances maiores de estarem na lista que será anunciada no próximo dia 12.

