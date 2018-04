Vasco vence Atlético-MG com virada no fim em estreia no Brasileirão

O Vasco venceu o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, neste domingo (15), em São Januário, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Otero, para o Galo, e Wagner e Yago Pikachu, no fim, para os donos da casa.

A vitória em São Januário deixa o Vasco junto de Grêmio, Corinthians, Internacional, Santos e América-MG, no grupo das equipes que estrearam com vitória no Brasileirão.

De pênalti, Yago Pikachu marcou o gol da virada vascaína (Foto: Dhavid Normando/Folhapress)

O jogo começou com o Vasco mais ofensivo. Nos primeiros minutos, os cruzmaltinos estiveram no campo ofensivo e criaram a primeira boa chance do jogo.

Aos oito minutos, Desabato tentou lance individual e foi desarmado. Na sobra, pela meia direita, Wellington encheu o pé e Victor espalmou.

Dois minutos depois, Evander recebeu passe de Henrique e chutou de primeira, mas a zaga cortou. No rebote, Pikachu finalizou e mandou na trave.

Após os dois sustos, o Atlético decidiu avançar. Logo aos 12, os visitantes encontraram o gol. Otero arriscou chute de longe e pegou Martín Silva de surpresa. O goleiro uruguaio conseguiu tocar a bola, mas não evitou o belo gol do atleticano.

Aos 24, Ricardo Oliveira recebeu passe na área, passou por Paulão e acabou perdendo a bola para Martín Silva. Aos 32, ótima chance para o Vasco. Riascos recebeu cruzamento na área e completou de cabeça, mas Victor fez ótima defesa.

Mesmo com a vantagem e fora da casa, o Atlético voltou a pressionar. Aos 40, Blanco recebeu passe de Ricardo Oliveira e chutou de primeira, mas acertou a trave. Aos 46, Cazares arrancou em contra-ataque e chutou com força de fora da área, mas Martín Silva fez grande defesa.

Com um minuto do segundo tempo, Wagner recebeu cruzamento e tocou para o chute de Henrique, mas Victor fez grande defesa. Em cobrança de falta, aos 18, Evander cobrou com categoria e quase marcou um golaço, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora.

Aos 23, nova chance para o Vasco: Andrés Rios recebeu cruzamento na área e chutou de voleio, mas Victor fez mais uma bela defesa.

Oito minutos depois, após cruzamento, Wagner completou de primeira, mas Victor parou o chute mais uma vez. No rebote, Rildo foi bloqueado pela zaga.

Foi só aos 41 da etapa final que o Vasco empatou. O meia Wagner se aproveitou de rebote e completou para o fundo do gol.

Aos 45, após dividida de Fábio Santos e Thiago Galhardo, o jogo teve de ser paralisado para ambos os atletas. Assim, o árbitro teve de adicionar mais quatro minutos aos acréscimos dados inicialmente.

Aos 52, Rildo invadiu a área pela esquerda, foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, aos 53, Yago Pikachu cobrou bem e virou o jogo para o Vasco.

R7