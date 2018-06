Vasco suspende negociações por reforços até o anúncio do novo treinador

Enquanto aguarda a definição de seu novo treinador, o Vasco paralisou todas as negociações com possíveis reforços. É o que garantiu o diretor de futebol do Cruzmaltino, Paulo Pelaipe, durante a apresentação do volante Raul, ex-Ceará, que já estava acertado com o clube antes da saída de Zé Ricardo.

“Neste momento, as contratações ficam em espera até conversarmos com novo técnico, com outros pensamentos e ideias. Não podemos nos precipitar, até porque nossa parte financeira é muito apertada. Temos que aproveitar os investimentos”, afirmou.

Quando perguntado se existia a possibilidade de Valdir Bigode, que assumiu o comando técnico interinamente, ser efetivado no posto, Pelaipe evitou o assunto e afirmou que o presidente Alexandre Campello segue na busca por um substituto para Zé Ricardo.

“Valdir Morais, que vocês chamam carinhosamente de Valdir Bigode, vai treinar a equipe amanhã e no jogo contra o Cruzeiro. Se o presidente fechar com novo treinador, vai anunciar para que fiquem sabendo. Não vou falar em nomes, qualquer um não comentarei agora”, encerrou.

Fox sport