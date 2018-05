Vasco sonda artilheiro da Libertadores

O Vasco se movimentou no mercado para reforçar o plantel. Duas frentes estão abertas: o meio-campo e o ataque. Para o primeiro setor, o clube negocia com o volante Raul, do Ceará - a informação foi dada pelo "Esporte Interativo" e confirmada pelo GloboEsporte.com.

Para a parte ofensiva, há o interesse em Morelo, artilheiro da Libertadores pelo Santa Fé, da Colômbia, e Gilberto, ex-São Paulo.

Entenda cada caso:

Raul

O volante de 21 anos não vai renovar com o Ceará. Seu contrato se encerra em 30 de maio, e ele está mantendo a forma no Vozão. A diretoria do Vasco recebeu boas referências do jogador e iniciou os contatos, mas tem concorrência pelo meio-campista. A ideia é conseguir um vínculo de longa duração, de duas a três temporadas.

Morelo

Autor de seis gols na atual edição, o atacante colombiano terá seu vínculo com o Santa Fé encerrado em junho. Entretanto, o interesse do Vasco está em estágio inicial: a diretoria buscou informações sobre valores para saber se ele está dentro do orçamento. Ainda não obteve resposta.

Gilberto

O atacante defendeu o Vasco em 2015, quando foi artilheiro da equipe no Carioca. Atualmente, está no Malatyaspor, da Turquia - seu contrato também se encerra em junho. O nome do jogador foi uma indicação de Zé Ricardo, e a diretoria se movimentou para buscar informações sobre valores. A informação sobre o interesse em Gilberto foi divulgada inicialmente pelo jornal "Lance".

