Vasco se especializa em emoção até o apito final

O Vasco comandado por Zé Ricardo faz jus ao apelido de "Time da Virada" que a torcida tanto gosta de enaltecer nos gritos na arquibancada. Mais do que isso. O time tem se especializado em fazer gols perto do apito final. Este ano, 13 dos 38 gols marcados foram após os 30 minutos do segundo tempo - 34%. Mostra que o fôlego dos atletas está em dia, e o coração dos cruz-maltinos também.

Em cinco partidas, contra Macaé, Boavista, Fluminense e Botafogo (duas vezes), estes gols nos últimos minutos transformaram o resultado em uma vitória para o Vasco. As que estão mais recentes na cabeça da torcida são as duas últimas, contra o Flu, o 3 a 2 na semifinal do Carioca, e a de domingo, pelo mesmo placar contra o Bota, no Nilton Santos, no primeiro jogo da decisão.

Andrés Ríos comemora seu gol pelo Vasco (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)



Pikachu, três vezes, e Rildo, em duas oportunidades, foram os jogadores que mais conseguiram fazer gols nos minutos finais. Contra o Tricolor, Fabrício foi o herói. Domingo, o posto foi de Andrés Ríos, que marcou aos 48 e garantiu ao Vasco a vantagem para a finalíssima, no próximo domingo.

- Sempre sofrido, só fazemos gols aos 47, 47, 50. Isso nos motiva mais, não desanimamos em nenhum momento. Mostramos isso todo jogo - afirmou o atacante argentino.

Os gols de Botafogo 2 x 3 Vasco pela decisão do Campeonato Carioca

O zagueiro Paulão disse que, apesar de ninguém entrar em campo com isso em mente, os gols nos minutos finais mostram que desistir não é comum ao time cruz-maltino.

- Isso nos dá confiança, mas não é a maneira que a gente deseja ganhar. Isso é certo. A gente não entra em campo querendo ganhar aos 48. Mas também mostra a nossa força. Antes do juiz apitar, a gente não se dá por vencido - disse o defensor.

