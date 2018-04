Vasco repudia atos de racismo contra o zagueiro Paulão

Através de suas redes sociais, o Vasco repudiou o que chamou de "ofensas racistas" ao zagueiro Paulão na internet. O defensor falhou no primeiro gol do Botafogo no clássico deste domingo, válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vencido pelo Cruzmaltino por 3 a 2.

Foto: Reprodução/Twitter

De acordo com a assessoria de imprensa vascaína, o "Observatório do Racismo"-órgão que faz vigilância sobre atos de preconceito no esporte- foi quem alertou sobre a situação e cobrou um posicionamento.

Durante o jogo, o defensor foi muito vaiado após o erro, mas chegou a ter seu nome cantado por uma parte dos torcedores nos minutos finais da partida no estádio Nilton Santos.

Paulão, que havia atuado por empréstimo no Vasco ano passado, retornou a São Januário este ano depois de não ser aproveitado pelo Internacional, clube em que também foi criticado muitas vezes pelos torcedores.

Apesar da instabilidade, o zagueiro segue sendo o titular da equipe do técnico Zé Ricardo formando uma parceria com o equatoriano Erazo.

A finalíssima entre Vasco e Botafogo acontecerá no próximo domingo no Maracanã e o Cruzmaltino tem a vantagem do empate para ficar com o título.

Folhapress