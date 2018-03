Valor de mercado de Salah e Ederson dispara nos últimos seis meses

O artilheiro do Campeonato Inglês com 24 gols, o atacante Mohamed Salah foi o jogador que mais se valorizou no mercado nos últimos seis meses entre os que atuam nas cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França). Segundo estudo do Cies, grupo especializado em estatísticas do futebol, o egípcio, que valia em setembro 88,1 milhões de euros, “custaria” hoje 162,8 milhões. Valor que, se pago, o tornaria o segundo jogador mais caro do planeta, atrás apenas de Neymar.

Em segundo lugar aparece um brasileiro: o goleiro Ederson. Convocado por Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha, o arqueiro do Manchester City era cotado há seis meses atrás em 24,3 milhões de euros. Agora, segundo o Cies, o ex-jogador do Benfica vale 98,7 milhões de euros. Paulinho e Gabriel Jesus também aparecem no top-10 (veja lista abaixo).

Da lista dos 10 jogadores que mais valorizaram em seis meses segundo o Cies, seis atuam no Campeonato Inglês, não à toa considerado o melhor torneio da Europa segundo Ranking elaborado pelo GloboEsporte.com.



Globo Esporte