Valdívia volta a treinar, e Aguirre indica o time titular no São Paulo

A novidade na reapresentação do São Paulo nesta quarta-feira (23), no CT da Barra Funda, foi Valdívia. O meia atacante havia sido liberado no início da semana para viajar para o Mato Grosso, onde a família foI vítima de assalto. Antes, no clássico do domingo (20) com o Santos, ele ficou fora da lista de relacionados por opção do técnico Diego Aguirre.

Na atividade desta quarta-feira, Valdívia atuou normalmente e deve ficar à disposição do treinador uruguaio, que deu pista de qual deve ser a equipe titular para enfrentar o América-MG, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Durante o treino, ele chamou 14 jogadores para conversar, e depois os atletas trabalharam em campo reduzido. Os escolhidos eram os mesmos que disputaram o clássico com o Santos, mais Arboleda, Jean e Petros.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net



Desta maneira, a tendência seria ele escalar o São Paulo com apenas uma mudança: Arboleda no lugar de Anderson Martins, que cumpre suspensão por ter recebido o cartão vermelho na jornada anterior, na zaga.

Outra possibilidade de alteração na equipe seria Petros substituir Hudson no meio de campo. Vale destacar que o São Paulo que venceu o Santos por 1 a 0 começou o jogo com: Sidão; Militão, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Everton e Nenê; Diego Souza e Marcos Guilherme.

Único invicto no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a treinar nesta quinta-feira, pela manhã. Além do suspenso Anderson Martins, Aguirre não poderá contar na próxima rodada com Rodrigo Caio, em recuperação de cirurgia no pé esquerdo, e Morato, por causa de entorse no tornozelo esquerdo.

Folhapress