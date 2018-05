Último treino aberto da seleção tem invasão

O último dia de trabalho da Seleção aberto à imprensa na Granja Comary teve confusão. Alguns torcedores que não foram liberados a entrar conseguiram invadir o local, mas foram contidos rapidamente, antes que pudessem acessar o campo onde Tite ensaiava a equipe.

Insatisfeita, a multidão proibida de avançar a última barreira que a separava do centro de treinamento chegou a entoar gritos de "Uh! É 7 a 1!", em referência à goleada sofrida para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Essa foi a penúltima atividade da Seleção em território brasileiro antes da Copa do Mundo. O último ensaio em Teresópolis, no sábado, será fechado também à imprensa. No dia seguinte, a delegação viaja à Europa para dois amistosos e a disputa da Copa do Mundo.

Ensaio mostra pouca coisa

O técnico Tite, que nesta sexta-feira completou 57 anos, utilizou dois dos três campos do centro de treinamento. Em um deles, sem adversário, dez jogadores de linha trocavam passes desde a saída de bola, no meio de campo, até o gol.

Inicialmente, participaram dessa atividade: Danilo, Geromel, Miranda e Weverson (São Paulo); Vitão (Palmeiras), Fred e Renato Augusto; Coutinho, Neymar e Brenner (São Paulo).

No campo ao lado, mais distante dos jornalistas e dos torcedores que acompanhavam os trabalhos da arquibancada, cinco jogadores atacavam cinco jogadores de defesa.

Mais tarde, a comissão técnica inverteu as atividades. Passaram ao campo principal: Vitinho (Cruzeiro), Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Caio Alexandre (Botafogo), Fernandinho e Paulinho; Willian, Taison e Jesus. Por fim, houve um ensaio de bola parada.

O lateral-direito Fagner e o meia-atacante Douglas Costa, ambos em recuperação de lesões musculares, seguem em tratamento. Já Firmino, Marcelo e Casemiro, envolvidos na final da Liga dos Campeões, se juntarão aos demais jogadores em Londres, na segunda-feira.

