Uefa descarta punir Sergio Ramos por jogada que lesionou Salah, diz jornal

A Uefa comunicou que não punirá o zagueiro Sergio Ramos pela jogada que causou lesão no ombro de Mohamed Salah. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Segundo o periódico de Barcelona, a entidade que regula o futebol europeu entendeu que não aplicará sanções para casos de conduta grave não vistos pela arbitragem. Oficialmente, a Uefa não se manifestou sobre o assunto.

O lance entre Ramos e Salah aconteceu no primeiro tempo da decisão do título da Liga dos Campeões, no último sábado (19), em Kiev. Salah caiu sobre o ombro esquerdo em disputa de bola com Ramos.

Foto: Reprodução/Instagram

O atacante egípcio teve diagnosticado entorse no ombro, e faz tratamento médico intensivo visando à disputa da Copa do Mundo.

Revoltados com Sergio Ramos, torcedores fizeram petição na internet no início da semana pedindo para que o zagueiro espanhol fosse punido.

O jogador do Real Madrid foi criticado por supostamente travar de propósito o braço direito de Salah, impedindo que o atacante do Liverpool se protegesse na queda.

Um advogado egípcio entrou com ação contra Sergio Ramos pedindo 1 milhão de euros (R$ 4,3 milhões). No processo, Bassem Wahba acusa o zagueiro de ter tido intenção de machucar Salah. Além disso, Ramos teria causado danos psicológicos a Salah e todo povo egípcio.

Folhapress