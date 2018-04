Uefa abre processo contra Liverpool após torcida jogar objetos

A Uefa abriu um processo disciplinar nesta quinta-feira contra o Liverpool. O motivo: os objetos atirados por torcedores da equipe no ônibus do Manchester City, antes do jogo entre as duas equipes na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões, em Anfield Road.

O veredito do processo só sai no dia 31 de maio.

Torcedores na partida Liverpool x City. (Foto: Liverpool FC)

Antes da partida, que terminou com triunfo dos Reds por 3 a 0, na chegada do ônibus do City ao estádio em Liverpool, cententas de torcedores atiraram objetos, sinalizadores chegaram a socar o veículo. Manel Estiarte, assistente técnico do Pep Guardiola, registrou o momento das agressões.

Globo Esporte