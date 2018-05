Tricampeão da Liga, Zidane deixa de ser técnico do Real Madrid

O francês Zinédine Zidane anunciou nesta quinta-feira (31) que não é mais técnico do Real Madrid. Ele deixa o posto que ocupou por dois anos e meio dias depois de se tornar o primeiro treinador da história a conquistar três títulos da Liga dos Campeões consecutivamente.

"Essa equipe deve seguir ganhando e precisa de uma mudança", disse Zidane em entrevista coletiva nesta quinta-feira (31). Ao seu lado, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que a decisão do técnico foi "inesperada" e que para ele se trata de um "dia triste".

Foto:Reprodução/Instagram

"Creio que é o momento [de deixar o clube]. Se não vejo com clareza que vamos continuar ganhando, é melhor mudar para não continuar e fazer besteiras", completou Zidane, que disse que não está procurando outra equipe para treinar. Nos últimos meses, especulou-se que ele poderia assumir o comando do PSG, na França.

"Há momentos complicados na temporada e isso te faz pensar", disse. "Acredito também que os jogadores precisam de uma mudança", repetiu o técnico algumas vezes durante seu anúncio.

Além dos três títulos da Liga dos Campeões, Zidane levou o Real Madrid às conquistas do Espanhol (2016-2017) e de dois Mundiais de Clubes (2016 e 2017).

Na última temporada do Campeonato Espanhol, o clube terminou na terceira colocação, atrás do campeão Barcelona e do Atlético de Madri, o que gerou pressão sobre o treinador.

Folhapress