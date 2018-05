Tribunal nega boato de Guerrero na Copa

Apostando todas as fichas para jogar a Copa do Mundo em um recurso junto à Justiça comum da Suíça, Paolo Guerrero segue aguardando uma decisão sobre seu caso. A imprensa peruana aponta que há a expectativa de um anúncio sobre a situação do atacante ainda nesta quarta-feira, mas o Tribunal Federal do país europeu afirmou que ainda não houve qualquer posicionamento.

- O tribunal não emitiu nenhum pronunciamento em relação ao recurso do senhor Guerrero - disse Peter Josi, porta-voz do tribunal, à agência Efe.

Guerrero tenta última aposta para jogar a Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Twitter)

Os torcedores peruanos viveram momentos de euforia nas redes sociais nesta quarta, quando um jornalista conhecido como Tigrillo Navarro, da rádio "Exitosa", afirmou que Guerrero havia conseguido a liberação para disputar o Mundial, passando a cumprir a pena imposta pelo TAS logo após o torneio. Segundo seu relato, Guerrero viria a público nas próximas horas para fazer o anúncio.

Segundo a "Efe", o porta-voz do Tribunal Federal da Suíça não confirmou qualquer previsão sobre o caso e se negou a dar um prazo sobre quando sairia a decisão da corte. Guerrero entrou com um recuros na Justiça comum do país europeu na última semana.

Com pena diminuída pela Fifa, mas aumentada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o atacante terá que cumprir suspensão por doping até janeiro do ano que vem, ficando fora da Copa do Mundo na Rússia. Depois de fazer um apelo pessoal a Gianni Infantino, o jogador do Flamengo recorreu à justiça comum da Suíça, apostando suas últimas fichas por uma liberação antes do Mundial.

Globo Esporte