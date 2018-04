Treino indica possível saída de Lucas Lima

A comissão técnica do Palmeiras não ensaiou a escalação em um treino tático, mas deu pistas na manhã desta quinta-feira de que poderá mudar a equipe para a partida de domingo, contra o Internacional, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Thiago Martins e o meia Lucas Lima trabalharam em times formados por jogadores que geralmente são reservas. Em seus lugares, entraram Edu Dracena e Moisés.

Os indícios de mudança foram em uma atividade com bola na qual o técnico Roger Machado posicionou dois grupos (cada um deles com dois times de cinco jogadores se enfrentando) nos lados do campo.

Um time tinha prováveis titulares que atuam mais pelo lado direito: o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Bruno Henrique e o ponta Dudu, além do centroavante Borja.

Lucas Lima pode deixar o time titular do Palmeiras contra o Inter (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Outros cinco prováveis titulares de linha que atuam mais pela esquerda estavam enfrentado outro time do lado oposto do campo: o lateral Diogo Barbosa, o zagueiro Edu Dracena, o volante Felipe Melo e o ponta Keno, além do meio-campista Moisés.

Juntando as peças, sem o goleiro Jailson, dez possíveis titulares de linha seriam Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Moisés, Dudu e Keno; Borja.

Possível escalação do Palmeiras contra o Inter (Foto: Reprodução)

Além de Jean e de Artur, que se recuperam fisicamente, três jogadores não foram a campo por terem se machucado na última quarta-feira: o atacante Deyverson (pisão no pé) e os meias Guerra (inflamação no quadril) e Michel Bastos (lesão muscular na coxa esquerda).

Globo Esporte