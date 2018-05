Desde a Revolução Iraniana em 1979 que as mulheres são proibidas de entrarem nos estádios de futebol do Irã. Mas a paixão pelo esporte mais popular do planeta falou mais alto para cinco iranianas na última sexta-feira. O quinteto se vestiu como homem. Isso mesmo. Barbas falsas, bigode, roupas masculinas, perucas, bonés... Tudo para poder acompanhar o Persepolis vencer por 3 a 0 o Sepidrood Rasht e assegurar o bicampeonato nacional.

Torcedoras se vestem de homem para ver clube do coração no Irã. (Foto: Reprodução/Instagram)



Misturadas em meio aos mais de 68 mil torcedores que foram ao Azadi Stadium, na capital Teerã, as torcedoras se divertiram e postaram o feito nas redes sociais. Outros torcedores que repararam nos “disfarces” levaram numa boa e até pediram para bater fotos.

O Irã é um dos países mais conservadores do mundo no que diz respeito às leis islâmicas. Sendo assim, desde a revolução de 1979 mulheres não são autorizadas a frequentar estádios (seja de futebol ou qualquer outro evento esportivo). A alegação para a aplicação dessa lei é a de "protegê-las do comportamento obsceno dos homens".



Torcedora do Persepolis (Foto: Instagram.com/zeinab_perspolisi_ak8)

O Irã está no Grupo B da Copa do Mundo ao lado de Portugal, Espanha e Marrocos.

Globo Esporte