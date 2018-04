Titulares do Santos sofrem pancadas fortes, mas não serão desfalques

Eduardo Sasha, titular, e Arthur Gomes, uma espécie de 12º jogador, foram motivos de preocupação no Santos, mas estão relacionados pelo técnico Jair Ventura para a partida contra o Estudiantes, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Sasha sofreu uma pancada no tornozelo e não treinou em campo nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mas deve ser titular do ataque santista contra os argentinos. Ele tem feito tratamento para diminuir as dores.

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O mesmo caminho é realizado com Arthur Gomes. O atacante teve uma entorse no joelho que afetou o ligamento colateral medial, porém, deve ser opção no banco de reservas de Jair.

O provável Santos é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Léo Cittadini e Jean Mota; Eduardo Sasha, Rodrygo e Gabigol.

Fox Sports