Tite revela que Dedé é um dos 12 suplentes

Além dos 23 convocados para a Copa do Mundo, o técnico Tite teve de enviar à Fifa uma lista com mais 12 nomes que serão suplentes. Ou seja, em caso de corte até o início da competição, um desses atletas será chamado. O comandante disse que não anunciaria os atletas da lista reserva, mas achou justa a divulgação de pelo menos um: o zagueiro Dedé, do Cruzeiro.

"Peço desculpas à comissão técnica por revelar um nome da lista de suplentes, mas o Dedé merece", disse o técnico da seleção. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

- Nessa lista de 35 jogadores tem atletas que nunca foram convocados por mim, mas que estamos acompanhando. E vou falar um nome, porque ele merece: Dedé merece, cara. Por todo o trabalho que fez, de superação. Me identifico um pouco com ele. Pelos problemas de joelho, de ficar fora, encontrar a superação e voltar em alto nível. Peço desculpas à comissão técnica por revelar um nome da lista de suplentes, mas o Dedé merece.

Somando os dois períodos de inatividade por conta de graves lesões nos joelhos direito e esquerdo, Dedé ficou cerca de dois anos sem jogar desde que chegou ao Cruzeiro. Agora recuperado, ele começou bem a temporada e vive ótima fase, com direito a gols nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.



Globo Esporte