A seleção não terá Neymar nos dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. O problema se transforma em oportunidade para testar a equipe sem seu principal jogador às vésperas do Mundial. Nas palavras de Tite, o importante é que a equipe seja forte independente de nomes. Mas também faz questão de tirar a pressão sobre Douglas Costa, que vai jogar no lugar do atacante do Paris Saint-Germain contra a Rússia, na próxima sexta, em Moscou.

- O Neymar é insubstituível. Pelo alto nível e qualidade que tem, pelo Top 3 que é. O Douglas Costa não vai substituir o Neymar, vai ser Douglas Costa.

- Temos que assumir responsabilidade de ser forte enquanto equipe. Não posso colocar nas costas do principal atleta, do mais midiático, a solução das coisas. Kaká disse que foi considerado melhor do mundo porque a equipe estava muito bem. O último Bola de Ouro brasileiro, mas fala da força da equipe, é grandeza. Neymar será forte se a equipe for forte. Não gostaríamos que ele tivesse isso, nem ele, nem Filipe Luís, nem Alex Sandro, fora por se machucarem - resumiu Tite.

Tite quer seleção forte e avisa: ''Neymar é insubstituível''. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)



O treinador falou ainda sobre a dificuldade de fechar a lista de 23 jogadores para a Copa do Mundo. Ele já confirmou 16 nomes, restam sete vagas. O anúncio será feito em maio.

- É uma dificuldade muito grande, não adianta ser sutil ou simpático, vai ser muito difícil. Pelo tempo de preparação, serão 19 jogos, não tenho condição de oportunizar a todos. Sou repetitivo, mas é a mais pura verdade.

- Aumento o número de convocados para que essa possibilidade seja maior. A versatilidade, o bom momento, acompanhar jogos, treinamentos, eles vão contabilizando para no momento final pegarmos os 19 jogos, os treinos, ser o mais justo possível.

- E dentro das necessidades para a competição. Ser um jogador específico. Considero zagueiros de capacidade muito específicas, é a correção de algum erro que possa acontecer. Nas outras posições versatilidade pode ser muito importante.





