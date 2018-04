Tite fará convocação para a Copa na data limite estabelecida pela Fifa

O técnico Tite vai anunciar os nomes dos 23 selecionados para a disputa da Copa do Mundo da Rússia no dia 14 de maio -data limite estabelecida pela Fifa-, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O estafe da seleção brasileira não quer tanto holofote ou festa para a convocação final para o Mundial. Se antes o momento era tratado com pompa, realizado em salões de hotéis e até casa de espetáculos, a ideia agora é realizar algo mais discreto.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Os convocados começarão a se apresentar à seleção no dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Alguns jogadores que atuam na Europa poderão integrar o grupo posteriormente caso estejam na disputa da final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 26, na Ucrânia.

No dia 27, os comandados de Tite viajarão para Londres, onde ocorrerá a maior parte da preparação. A seleção fará dois amistosos antes de se deslocar para Sochi, base do grupo brasileiro na Rússia: enfrenta a Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool, e a Áustria, no dia 10, em Viena.

O Brasil estreia no Mundial de 2018 no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov-on-Don.

Folhapress