Tite chega à Granja Comary para início da preparação à Copa

Foi dada a largada na preparação rumo à Copa da Rússia. A comissão técnica e o estafe médico da seleção brasileira chegaram neste domingo à Granja Comary, que vai abrigar parte da "pré-temporada" antes do Mundial.

Os jogadores vão se apresentar a partir de segunda-feira, quando são esperados 20 dos 23 convocados para a Copa do Mundo. Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino só chegarão depois da Liga dos Campeões, cuja final entre Real Madrid e Liverpool acontece no próximo sábado.

Com ônibus descaracterizados, as famílias que vieram passar o domingo descansando em frente ao lago Comary não puderam identificar que o treinador Tite era um dos passageiros.

No primeiro ônibus chegaram o coordenador de seleções Edu Gaspar, o auxiliar Sylvinho, o médico Rodrigo Lasmar, o preparador físico Fábio Mahseredjian, entre outros. O treinador Tite chegou logo em seguida acompanhado do auxiliar Cleber Xavier e os demais integrantes da comissão.

A fria Teresópolis vive um domingo de sol. Mas com ou sem a tradicional neblina, ela só vai esquentar mesmo a partir de segunda.

Globo Esporte