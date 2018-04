Time da 2ª divisão húngara perde três jogadores ao mesmo tempo

Uma cena daquelas no duelo entre Győri ETO x Nyíregyháza, pela segunda divisão da Hungria, no último domingo. O duelo se encaminhava para o final quando o Győri, o time da casa atacava. Dois defensores tentaram bloquear o chute e se chocaram - enquanto um terceiro se jogaria no trajeto da bola e sentiu. Resultado: o Nyíregyháza conseguiu ter três jogadores machucados no mesmo segundo - o que deve ser um recorde (ao menos, na divisão de acesso do futebol húngaro).

Naquele momento, aos 40 do segundo tempo, o Nyíregyháza já tinha feito as três substituições e teve que amargar o prejuízo. Acabou derrotado por 1 a 0 (por um gol marcado no início) e caiu para a quinta colocação.

Lesão tripla nos defensores do Nyíregyháza Spartacus (Foto: Reprodução / Youtube)



Globo Esporte