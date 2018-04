Técnico do Barcelona descarta novo descanso para a Messi

Messi não terá descanso no que depender o treinador do Barcelona, Ernesto Valverde. Desgastado por uma longa temporada, o craque argentino preocupa à comissão técnica culé e da seleção argentina. Ainda assim, o comandante blaugrana garantiu em entrevista coletiva que o jogador precisa estar em atividade para não perder o ritmo.

“Leo já descansou uma parte do jogo contra o Sevilla, ele também não jogou pela seleção. É um jogador que tem que permanecer ativo, mas não está confirmado que seja titular. Nós só o avaliaremos depois do treino”, afirmou Valverde sobre a possibilidade de escalar o jogador para o confronto de sua equipe contra o Leganés, neste sábado (07 de abril), pela La Liga.

A preocupação com a condição física de Messi é tamanha, que o camisa 10 não jogou os amistosos com sua equipe nacional, contra Itália e Espanha, e iniciou o confronto do Barcelona contra o Sevilla no banco, sendo lançado durante a segunda etapa.

Fox Sports