TAS amplia suspensão e Guerrero está fora da Copa do Mundo

Guerrero está fora da Copa do Mundo, não enfrenta o Emelec na quarta e talvez não jogue mais pelo Flamengo. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), na Suíça, ampliou a pena para 14 meses de suspensão por doping. A decisão, em última instância, é definitiva. Não cabe recurso.

Como já cumpriu seis meses de suspensão, Guerrero poderá a voltar a jogar em oito meses. Com isso, o atacante só poderá entrar em campo novamente a partir de 2019. O contrato com o Flamengo acaba no dia 10 de agosto.

Em nota oficial, o TAS relata que acredita que Paolo Guerrero tenha feito a ingestão da substância através do chá de coca e afirma que a punição se dá pela negligência do peruano. Neste domingo, após marcar um gol na derrota por 3 a 2 para a Chapeconese, Guerrero reiterou sua inocência e disse que confiava na Justiça.

- Sou inocente, não fiz nada. Não podem deixar um jogador que não fez nada sem jogar. Não podem tirar minha felicidade de jogar futebol. Estou confiante porque acredito na Justiça

Guerrero posou na manhã desta segunda-feira para fotos para a Federação Peruana (Foto: Reprodução)

Ainda sem saber da punição, Guerrero posou na manhã desta segunda-feira para fotos da Federação Peruana prevendo a participação na Copa do Mundo.

A punição de Guerrero pegou de surpresa até mesmo o Flamengo. Na Gávea, pouco após coletiva para apresentar o plano operacional para o jogo contra o Emelec, o presidente Eduardo Bandeira soube da ampliação da punição pela imprensa. Ainda não há um posicionamento do clube a respeito. Com a suspensão, atacante não joga mais pelo Flamengo com o contrato atual. O clube, por ora, não vai se pronunciar.

Decisão do TAS sobre Guerrero (Foto: Reprodução)

Relembre o caso

Guerrero foi suspenso provisoriamente por 30 dias em novembro de 2017 após um exame antidoping realizado no confronto entre Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa, um mês antes, apontar presença da substância benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. O jogador e a defesa alegam que houve contaminação em um chá tomado no período da concentração.

Guerrero desfalcou o Peru na repescagem para o Mundial da Rússia - mesmo sem o principal jogador em campo, o país selou o retorno à competição após 36 anos ao superar a Nova Zelândia.

Punido em um primeiro momento por seis meses, Guerrero voltou a jogar no dia 6 deste mês, apenas três dias após ser julgado em última instância pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Lausanne, na Suíça. Ele participou de três jogos do Flamengo neste período, contra Inter, Ponte Preta e Chapeconese. Nesse domingo, diante da equipe catarinense, marcou um gol.

