Suécia diz que Ibra mantém aposentadoria de pé e não joga na Copa

"Zlatan Ibrahimovic já se recusou a jogar pela Suécia, e não mudou (de ideia)". Após dias de especulação a respeito de um possível retorno de Ibra à seleção escandinava para jogar a Copa do Mundo, a federação local se adiantou e divulgou um comunicado que praticamente anula as chances de o atacante defender a equipe na Rússia. De acordo com a nota oficial, ele não voltou atrás da aposentadoria anunciada ao final da última Euro, e sua participação na Copa está descartada.

- Falei com o Zlatan na terça-feira, e ele disse que não mudou de idéia sobre a seleção. Não é não - disse Lasse Richt, coordenador da seleção sueca, em comunicado.

Ibrahimovic garantiu que estará na Copa, em entrevista a Jimmy Kimmel durante programa de entrevista na ABC (Foto: Reprodução de Instagram)

Além de destacar que Ibra não mudou de ideia, o comunicado é bem claro ao dizer que o atacante não estará na lista de convocados para a Copa do Mundo:

"Zlatan Ibrahimovic nesse caso, pelo mesmo motivo das convocações anteriores da seleção, não está sendo considerado para a lista da Copa do Mundo que o técnico da seleção, Janne Andersson, anunciará em 15 de maio", diz o comunicado.

As redes sociais da Suécia também noticiaram a decisão de Ibra e fizeram uma homenagem ao maior artilheiro da história da equipe escandinava.

"Zlatan Ibrahimovic não mudou de opinião. O maior artilheiro da seleção sueca ao longo da história não vai jogar a Copa do Mundo", diz o Facebook da Suécia.

O assunto esquentou na semana passada, quando Ibrahimovic garantiu que vai à Copa do Mundo. Mesmo que num clima bem descontraído e em tom enigmático, o atacante reafirmou sua pressão pública sobre a seleção nórdica quase dois anos depois de anunciar a sua aposentadoria de serviços prestados ao país dentro de campo com a eliminação na primeira fase da Eurocopa de 2016, na França.

Suécia diz que Ibra mantém aposentadoria de pé. (Foto: Reprodução/Instagram)



- Estou indo para a Copa do Mundo - questionado se calçaria chuteiras ou calçado normal, foi enigmático. - Estou falando apenas que vou à Copa do Mundo. Se eu disser mais, as pessoas vão me enforcar. Eu tenho que ter cuidado com o que digo agora. Uma Copa do Mundo sem mim não seria uma Copa do Mundo.

Dias depois, foi a vez de o técnico da equipe escandinava, Janne Andersson, se pronunciar. Em entrevista publicada pela revista alemã “Kicker”, o treinador não descartou convocá-lo para a Copa, mas impôs uma condição.

- Ele pode fazer isso (jogar pela Suécia novamente). Mas, se mudar de opinião, tem que entrar em contato comigo e me dizer “sim, eu quero fazer parte disso”. Então, nós sentaremos e discutiremos o que isso significaria e como jogaríamos juntos. Mas isso é tudo especulação.

A Suécia está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, México e Coreia do Sul. A estreia será dia 18 de junho, contra os asiáticos.

Globo Esporte